iPad Pro с mini-LED дисплеем ожидается в начале 2021 года

Будет дорогим и мощным.

Эксперты портала DigiTimes утверждают, что продажи следующего поколения iPad Pro с новаторским mini-LED дисплеем (он состоит из 10 000 светодиодов) стартуют в начале следующего года. Производить такие панели будет компания Epistar.

Ранее о том, что 12,9-дюймовый премиальный iPad получит экран такого типа заявлял легендарный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

А вот 11-дюймовый iPad Pro в отчете DigiTimes не упоминается. Возможно, что mini-LED какое-то время будет эксклюзивной фишкой 12,9-дюймовой модели.

По слухам, аппаратной основой iPad Pro образца 2021 года станет чипсет A14X, модифицированная версия A14, дебют которого ожидается в айфонах уже в октябре.

В будущем mini-LED панелями могут оснастить и другие устройства Apple. Первые кандидаты — 14,1- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Портал Wccftech заглянул еще дальше в будущее. Журналисты уверены, что после mini-LED купертиновцы обратят внимание на технологию microLED. И первыми такой экран получат смарт-часы Apple Watch. Однако до этого еще очень далеко — по мнению аналитиков, не менее трех лет.

Источник: Wccftech

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