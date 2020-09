iPad Pro с mini-LED дисплеем ожидается в начале 2021 года

Будет дорогим и мощным.

Эксперты портала DigiTimes утверждают, что продажи следующего поколения iPad Pro с новаторским mini-LED дисплеем (он состоит из 10 000 светодиодов) стартуют в начале следующего года. Производить такие панели будет компания Epistar.

Ранее о том, что 12,9-дюймовый премиальный iPad получит экран такого типа заявлял легендарный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

