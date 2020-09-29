iPad Pro с mini-LED дисплеем ожидается в начале 2021 года
Будет дорогим и мощным.
Эксперты портала DigiTimes утверждают, что продажи следующего поколения iPad Pro с новаторским mini-LED дисплеем (он состоит из 10 000 светодиодов) стартуют в начале следующего года. Производить такие панели будет компания Epistar.
Ранее о том, что 12,9-дюймовый премиальный iPad получит экран такого типа заявлял легендарный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).
Kuo: Mini-LED Displays to Debut in Apple’s Next iPad Pro https://t.co/Rw7zBPAKju by @eslivka pic.twitter.com/yoSA3Wk7LK
— MacRumors.com (@MacRumors) September 23, 2020
А вот 11-дюймовый iPad Pro в отчете DigiTimes не упоминается. Возможно, что mini-LED какое-то время будет эксклюзивной фишкой 12,9-дюймовой модели.
По слухам, аппаратной основой iPad Pro образца 2021 года станет чипсет A14X, модифицированная версия A14, дебют которого ожидается в айфонах уже в октябре.
В будущем mini-LED панелями могут оснастить и другие устройства Apple. Первые кандидаты — 14,1- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.
Портал Wccftech заглянул еще дальше в будущее. Журналисты уверены, что после mini-LED купертиновцы обратят внимание на технологию microLED. И первыми такой экран получат смарт-часы Apple Watch. Однако до этого еще очень далеко — по мнению аналитиков, не менее трех лет.
Источник: Wccftech
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.