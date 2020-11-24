iPad Pro с OLED-дисплеями могут появиться во второй половине 2021 года

Это должно было произойти.

Вполне возможно, что Apple переведет линейку iPad Pro на мини-светодиодные дисплеи уже в следующем году. Согласно последнему отчету корейской сети поставок The Elec, Apple намерены использовать OLED-экраны в iPad уже в ближайшее время. Про mini LED тоже не забыли.

Что собой представляет mini LED? Это относительно новая форма подсветки, которая применяется для ЖК-экранов. Преимущества такой технологии во многом схожи с OLED, при этом она может похвастаться высокой энергоэффективностью и более высокой яркостью.

Похоже, что в Apple действительно перейдут на такую технологию в 2021 году. Ранее об этом уже высказывался авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, который утверждал, что iPad Pro станет первым продуктом Apple, в котором будут использоваться мини-светодиодные дисплеи.

А ко второй половине 2021 года в компании могут перейти на массовое производство OLED. Согласно последнему отчету, поставкой новых дисплеев будет заниматься компания Samsung.

“Samsung Display модернизировала одну из своих производственных линий на заводе A4 в Асане, который будет готов для создания OLED-экранов на новые iPad в будущем”

Хорошие новости, Apple, мы будем следить за развитием событий.

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