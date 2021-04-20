iPad Pro с процессором M1 — премиальный планшет по цене от 78 до 220 тысяч рублей

Совершенно новый и очень дорогой.

В рамках презентации, которую Apple провела 20 апреля, наконец-то был представлен совершенно новый премиальный iPad Pro. Гаджет и правда интересный. И дорогой.

Рассказываем.

Как и предполагалось, в основу планшета лег процессор M1. Сообщается о приросте производительности на 50% по сравнению с предыдущим поколением iPad Pro. Что касается возможностей графической системы, то тут прирост равен 40%.

Также не может не радовать возросший объем флэш-памяти. Теперь можно выбрать не только вариант на 1 ТБ, но даже на 2 ТБ. Безумие! Сама память также лучше. Утверждается, что ее скорость на 50% выше, чем у iPad Pro 2020 года выпуска.

Объем оперативной памяти сумасшедший! Аж до 16 ГБ (но только для iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном)!

Apple добавила в новый iPad Pro порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Также имеется 5G-модем (нам на это, по понятным причинам, все равно, мы в России живем в мире 4G).

Еще одно крайне важное нововведение — 12-дюймовый экран mini-LED (Liquid Retina XDR). Для 11-дюймового iPad Pro 2021 mini-LED не положен. Увы.

Что еще? Улучшенная камера с функцией отслеживания людей в кадре (даже если они не сидят на месте). Селфи-камера также была улучшена. Используется новый 12-мегапиксельный датчик. Основная камера, как у iPhone 12 Pro, также оснащена лидаром.

Толщина нового iPad Pro равна 6,4 мм. Весит он от 700 г.

Цена iPad Pro 2021

За версию с 11-дюймовым дисплеем попросят от $799. 12,9-дюймовая модель обойдется минимум в $1099. Предзаказы начинаются 30 апреля. Старт продаж намечен на май.

Какие цены в России? 11-дюймовый iPad Pro 2021 стоит от 77 990 рублей. 12,9-дюймовый вариант — от 106 990 рублей. А сколько же придется выложить за топовый iPad Pro с 2 ТБ флэш-памяти и 16 ГБ ОЗУ? Не поверите! Аж 219 990 рублей.

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