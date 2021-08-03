iPad SE? Пока лишь мечта, но уже на рендерах
Помечтаем?
Смартфоны iPhone SE пользуются высокой популярностью. У нас до сих пор покупают первое поколение, второе же разбирают аки горячие пирожки. Apple Watch SE также замечательное устройство, одни из самых лучших смарт-часов на рынке по соотношению цена-качество. Будет ли выпущен iPad SE? Почему бы и нет. Такой планшет наверняка принес бы купертиновцам кучу денег. И художники уже представляют как он будет выглядеть. Посмотрим на рендеры.
Вот они.
Стоить такой планшет должен порядка 200-250 долларов, не больше. Параметры? A14 или A15 Bionic, небольшой IPS-дисплей, не более 128 ГБ флеш-памяти.
Когда? Надеемся, что уже в следующем году. А там, как карта ляжет.
Почитаем?
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