iPadOS 14: 50+ причин установить

Разбираемся в новых фишках вместе.

Буквально на днях вышли обновления ПО как для iPhone, так и для iPad, однако гораздо больше говорят об iPhone. Тем не менее, не следует оставлять без внимания iPadOS 14. Изменений достаточно много: новые функции для Apple Pencil, виджеты, исправление ошибок. Давайте рассмотрим новшества в работе iPad поподробнее.

Следует начать с виджетов. Виджеты не только выглядят красиво, ими действительно удобно пользоваться. Для того, чтобы открыть их, нужно просто свайпнуть влево. В виджетах можно увидеть настраиваемую вами важную информацию: прогноз погоды, заряд батареи планшета и подключённых к нему устройств, экранное время. Также с помощью данного бокового меню можно быстро перейти в часто используемые приложения.

Для каждого виджета, который вы хотите вывести на левый экран, можно выбрать размер. К примеру, если вы хотите добавить виджет «Файлы», нужно прокрутить все виджеты до конца и найти кнопку «Изменить». Нажать плюс в левом верхнем углу экрана. Далее в открывшемся меню нужно найти и нажать «Файлы».

Теперь нужно выбрать нужный вам размер отображения и нажать на него.

Готово! Теперь виджет будет отображаться в меню слева.

В списке виджетов присутствует «Смарт-стопка». Этот раздел занимает место как один виджет, однако, если его прокрутить, можно увидеть, что туда можно добавить несколько виджетов. Их порядок также можно менять, или же вообще убирать приложения из списка.

Другое немаловажное новшество – боковое меню в приложениях «Фото», «Файлы», «Музыка», «Команды», «Диктофон», «Календарь», «Почта», «Контакты» с разделами, которые можно редактировать.

Для того чтобы редактировать, например, альбомы в приложении «Фото», нужно просто нажать «Править» и затем выбрать, какие альбомы вы бы хотели убрать или добавить.

Ещё одна удобная функция связана с обновлением «Календаря». Теперь при выборе даты для создания нового события открывается небольшой календарик, где можно выбрать любую дату.

Поиск, открывающийся, если свайпнуть сверху вниз на рабочем столе, был значительно расширен. К примеру, если вам нужно быстро кому-то позвонить или отправить сообщение, можно просто ввести его имя в поиск, и рядом с ним отобразятся опции, позволяющие это сделать. Ниже идут результаты поиска в интернете, и в самом низу расположены опции «Искать в AppStore» и «Искать на карте» – всё наглядно и удобно.

Звонок и вызов FaceTime больше не высвечиваются на весь экран, а занимают маленькое место в самом верху, что гораздо удобнее. То же самое с Siri: она стала компактнее. Помимо этого, Siri теперь умеет отправлять аудиосообщения.

Несколько новых функций iPadOS 14 вводит и для Apple Pencil. Теперь можно писать им в любом текстовом поле, например, в поисковой строке в браузере, а также, если заштриховать только что написанный текст, он удалится. Если обвести какое-то слово или фразу, к нему будет применена функция выделения. Если нажать и удерживать Pencil, например, в центре слова, то там будет выставлен пробел. Также система теперь распознаёт иероглифы, написанные от руки.

Помимо этого, написанное от руки теперь можно выделить: двойным щелчком выделяется определённый фрагмент, а тройным – вся фраза. Также с помощью регулировщика в виде небольшого треугольника слева можно, к примеру вставить пробел между фрагментами текста. Так выглядит текст до…

…а так – после!

На написанный от руки номер можно позвонить, на e-mail – написать, адрес – вбить в картах.

Не менее удобная функция – распознавание и коррекция геометрических фигур. Например, так фигуры выглядели до…



А так – после!

Следующая новая функция касается «Сообщений». Теперь можно прикрепить сверху диалоги (до 9 одновременно), которыми вы пользуетесь чаще всего.



В облаке групповых чатов теперь отображаются 3 человека, которые были активны в недавнее время. Также, если выделить определённое сообщение и ответить на него, будет видно, что ваш ответ относится именно к нему. Теперь есть возможность менять название и фото группы: туда можно вставить Эмоджи, фотографию из фотоплёнки, только что сделанное фото, текст или просто цвет.

Что касается Memoji, в их рядах тоже пополнение. Теперь доступно множество новых видов причёсок и головных уборов, в том числе велосипедный шлем, шапочка для плавания и другие элементы. Также есть возможность добавить маску на свой Memoji-аватар. iPadOS 14 усовершенствовала чувствительность к движениям и мимике во время использования Memoji. Помимо этого, были добавлены 3 новых эмоции и 6 новых опций возрастов.

В Safari около названия сайта в каждой вкладке теперь отображается миниатюрная иконка, которая быстро напоминает пользователю, что это за сайт. Это особенно удобно, когда открыто много вкладок.

В целом, можно сделать вывод, что у iPadOS 14 много удобных и полезных обновлений, и не только для самого планшета, но и для Apple Pencil, а также для клавиатуры, если вы ей пользуетесь. Советую установить это обновление, так как множество новых функций делают работу с iPad намного удобнее и приятнее.

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