iPhone 11 дешевле 45 000 рублей — реально? Да!

Продолжает дешеветь.

Все еще хотите приобрести iPhone 11 и не сделали этого? Что же. сейчас отличный момент. Наилучший даже. Дело в том, что гаджет можно купить дешевле 45 тысяч рублей.

За сколько? За 44 тысячи!

Учитывая, что iPhone XR стоит порядка 40 тысяч, лучшего предложения среди айфонов нет. Именно iPhone 11 сегодня оптимальный вариант по соотношению цена-качество. У него классная камера (и ночью снимает, как надо), крутая начинка. Да, не OLED, а IPS, но для некоторых это, напротив, является плюсом.

В общем, вперед в магазин.

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