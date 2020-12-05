iPhone 11 и 11 Pro Max все еще отличные камерофоны — в рейтинге DxOMark смартфоны поднялись до 21 и 11 позиций
Снимают изумительно.
Эксперты популярного бенчмарка DxOMark пересмотрели алгоритмы оценки камер смартфонов. И, следовательно, в рейтинге произошли серьезные изменения. Айфон 11 поднялся с низов топа на 21 место. А Айфон 11 Про Макс теперь оказался максимально близко к горячей десятке. У него сейчас 11 позиция.
iPhone 11 теперь находится на уровне более новых OnePlus 8 Pro и Google Pixel 5.
Если раньше за фото Айфон 11 давали всего 112 баллов, то теперь у него их аж 129! Прибавили и за видео — 109 очков вместо 101.
Айфон 11 Про Макс за качество съемки фото получил 132 балла.
Источник: DxOMark
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