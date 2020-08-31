iPhone 11 и iPhone 11 Pro продержались под водой 8 месяцев

Фактически их невозможно утопить.

Журналисты портала CNET вместе со специалистами из Sofar Ocean Technologies проверили защищенность iPhone 11 и iPhone 11 Pro от воды. Результаты удивительные — гаджеты оказались буквально водонепроницаемыми.

В ходе экстремального теста смартфоны прикрепили к подводному дрону Trident. Айфоны отправили в залив Монтерей в Тихом океане (он располагается вдоль центрального побережья Калифорнии).

На первом этапе их погрузили на глубину 4 метра. Оба устройства без проблем продержались там 30 минут. Дисплеи продолжили работать, камеры — снимать, а кнопки — нажиматься. А вот качество звука незначительно ухудшилось.

На втором этапе iPhone 11 и iPhone 11 Pro погрузили на глубину 8 метров. Через полчаса девайсы все также отлично работали.

Дальше — больше. Айфоны погрузили на глубину 12 метров. При этом экран iPhone 11 Pro почему-то неожиданно переключился со вкладки с секундомером на приложение «Часы». Через 30 минут смартфоны достали и просушили. Они продолжили функционировать, но качество звука стало хуже.

Но самое интересное ждало одиннадцатые айфоны впереди — iPhone 11 и iPhone 11 Pro оставили в воде на 8 долгих месяцев. Эксперимент окончен. Результаты удивляют — смартфоны работают!

Напоминаем, что «безопасной» для айфонов называют следующую глубину — всего 2 метра для iPhone 11 и 4 метра для iPhone 11 Pro. Это данные от самой Apple. И не дольше, чем на 30 минут. Но на практике айфоны способны на куда большее.

Источник: CNET

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