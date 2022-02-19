iPhone 11 оказался быстрее Samsung Galaxy S22 в Geekbench
Неожиданно.
iPhone 11, выпущенный в 2019-м году, в Geekbench оказался быстрее, чем новенький Samsung Galaxy S22 на базе однокристальной системы Exynos 2200. Выходит, что актуальные флагманы Samsung уступают по производительности айфонам, представленным несколько дней назад.
Более того, Galaxy S22 продемонстрировал в Geekbench результаты примерно равные iPhone XS, айфоны 2018-го года! А эта модель в этом году отметит свое четырехлетие.
Да, речь идет об однопоточном тестировании. В многопоточном Galaxy S22 все-таки быстрее (но все равно слабее актуального A15 Bionic).
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