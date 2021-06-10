iPhone 11 Pro дешевле 58 000 рублей — реально? Да!

Премиум подешевел.

Премиальный айфон прошлого года, iPhone 11 Pro, рекордно подешевел. По данным Яндекс.Маркет, сегодня приобрести его можно за 57 700 рублей. Значительно дешевле, чем те 90 000, которые просили за него на старте прошлой осенью.

Взять можно тут.

За эти деньги предлагается модель с 64 ГБ флэш-памяти (маловато, но не беда, если у вас подключен iCloud) в зеленой расцветке (лучшая, как нам кажется, для этой модели). И, да, 11 Pro ненамного хуже, чем 12 Pro. Снимает также хорошо (примечательно, что как днем, так и ночью), работает столь же быстро, выглядит стильно, работает долго. В общем, классный смартфон для покупки летом 2021 года.

С обзором iPhone 11 Pro можно ознакомиться вот здесь.

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