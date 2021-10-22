К слову, обычный Айфон 12 можно найти сейчас дешевле 60 тысяч. А Айфон SE (2020), так и вовсе за 36 тысяч рублей.
iPhone 11 Pro дешевле 75 000 рублей — сейчас реально
Позапрошлый премиальный айфон продолжает дешеветь.
Айфон 11 Про, который на старте стоил 90 тысяч рублей, сейчас можно купить дешевле 75 тысяч. Вот тут. Речь идет о базовом варианте с накопителем на 64 ГБ.
К слову, официально Apple не продает Айфон 11 Про еще с прошлого года. Речь идет о складских запасах ритейлеров.
Что касается подержанных устройств, то средний ценник на Б/У Айфон 11 Про на «Авито» равен сейчас 55 тысячам рублей.
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