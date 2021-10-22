iPhone 11 Pro дешевле 75 000 рублей — сейчас реально

Позапрошлый премиальный айфон продолжает дешеветь.

Айфон 11 Про, который на старте стоил 90 тысяч рублей, сейчас можно купить дешевле 75 тысяч. Вот тут. Речь идет о базовом варианте с накопителем на 64 ГБ.

К слову, официально Apple не продает Айфон 11 Про еще с прошлого года. Речь идет о складских запасах ритейлеров.

Что касается подержанных устройств, то средний ценник на Б/У Айфон 11 Про на «Авито» равен сейчас 55 тысячам рублей.

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