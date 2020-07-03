iPhone 11 Pro рухнул в цене в официальной рознице
Сразу на 10 тысяч рублей.
Российские авторизованные ритейлеры Apple сделали первые заметные скидки на актуальные флагманские модели iPhone. Ведущие сети электроники снизили стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с любым объемом встроенной памяти.
Первые скидки на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в официальной российской рознице появились в середине июня. Первоначально ритейлеры уменьшили цены наиболее дорогих моделей с 256 и 512 ГБ встроенной памяти.
К началу июля были сделаны аналогичные скидки на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ памяти. По состоянию на 3 июля цены на смартфоны следующие:
- iPhone 11 Pro 64 ГБ — 79 990 рублей
- iPhone 11 Pro 256 ГБ — 96 990 рублей
- iPhone 11 Pro 512 ГБ — 116 990 рублей
- iPhone 11 Pro Max 64 ГБ — 89 990 рублей
- iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 106 990 рублей
- iPhone 11 Pro Max 512 ГБ — 126 990 рублей
Примечательно, что сильнее всего снизилась цена iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ памяти. На них были сделаны скидки в размере 10 тысяч рублей по сравнению с официальной ценой, установленной компанией Apple.
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