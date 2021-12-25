iPhone 11 Pro — самый популярный смартфон в России на вторичном рынке в 2021 году
Вот так!
Ранее мы писали, что самым популярным смартфонов в мире является Айфон 12. Но это, если говорить о новых устройствах. А что с рынком б/у? Здесь также балом правит айфон. Но другой. Речь идет о премиальном айфоне 2019-го года выпуска. Это Айфон 11 Про. Не в мире. В России!
Apple же является главным поставщиком вторичных смартфонов. На айфоны приходится 80% рынка б/у девайсов. У Андроидов лишь 20%.
Топ самых массовых б/у смартфонов ниже:
- Айфон 11 Про
- Айфон 11 Про Макс
- Айфон 12 Про
- Айфон 12 Про Макс
- Айфон 11
Средняя цена продажи бывшего в употреблении Айфон 11 Про/11 Про Макс равна 45 000 рублей. А Айфон 12 Про/12 Про Макс — 70 000 рублей.
Что касается самых популярных б/у Android’ов, то это Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10 Plus. Реже всего на вторичке реализуют аппараты Xiaomi.
Почитаем о самых популярных айфонах б/у рынка у нас:
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