iPhone 11 Pro — самый популярный смартфон в России на вторичном рынке в 2021 году

Вот так!

Ранее мы писали, что самым популярным смартфонов в мире является Айфон 12. Но это, если говорить о новых устройствах. А что с рынком б/у? Здесь также балом правит айфон. Но другой. Речь идет о премиальном айфоне 2019-го года выпуска. Это Айфон 11 Про. Не в мире. В России!

Apple же является главным поставщиком вторичных смартфонов. На айфоны приходится 80% рынка б/у девайсов. У Андроидов лишь 20%.

Топ самых массовых б/у смартфонов ниже:

Айфон 11 Про Айфон 11 Про Макс Айфон 12 Про Айфон 12 Про Макс Айфон 11

Средняя цена продажи бывшего в употреблении Айфон 11 Про/11 Про Макс равна 45 000 рублей. А Айфон 12 Про/12 Про Макс — 70 000 рублей.

Что касается самых популярных б/у Android’ов, то это Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10 Plus. Реже всего на вторичке реализуют аппараты Xiaomi.

Почитаем о самых популярных айфонах б/у рынка у нас:

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