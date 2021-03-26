iPhone 11 Pro выжил после падения в ледяное озеро
Пролежал месяц на дне и ничего!
Еще одна удивительная история о выносливости iPhone. На этот раз – из Канады. Энджи Кэррьер решила отпраздновать 50-летний юбилей на озере Васкесиу. А именно – заняться подледной рыбалкой.
Во время разговора по iPhone 11 Pro она уронила его в воду. “Яблочный” гаджет ушел на дно.
Энджи Кэррьер не махнула на айфон рукой. Трижды за последний месяц она возвращалась на Васкесиу с друзьями. Чтобы найти утонувшее устройство.
Упорство вознаграждается. Третья попытка оказалась удачной. iPhone 11 Pro был обнаружен эхолотом и поднят с помощью магнита на леске.
Женщина вытерла и высушила флагман. Дома она зарядила его и телефон включился. Поразительно, но он ничуть не пострадал.
iPhone 11 Pro работал как прежде – к радости Энджи. Она собиралась покупать новый.
Источник: bgr.com
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