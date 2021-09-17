iPhone 11 рекордно подешевел в России — дешевле 38 000 рублей

Актуальный iPhone за небольшие деньги.

Мы уже писали о том, что Apple снизила цены на предыдущие поколения смартфонов iPhone в своем официальном магазине. Ценники, напомним, такие: iPhone 11 с накопителем на 64 ГБ стоит 49 990 ₽, а вариант с накопителем на 128 ГБ — 54 990 ₽. Но найти можно и куда более дешевые варианты. Хотите новенький iPhone 11 дешевле 38 000 рублей? Это возможно.

В магазине Cifrosklad купить iPhone 11 с 64 ГБ флеш-памяти в черной, зеленой, белой, красной, фиолетовой или желтой расцветке можно всего за 37 989 рублей.

Дешевле, кажется, iPhone 11 еще не стоил никогда.

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