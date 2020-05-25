В официальной рознице.

6,1-дюймовый iPhone 11 впервые подешевел в официальной российской рознице после запуска в продажу в сентябре прошлого года. К концу мая скидки на смартфон появились у нескольких авторизованных ритейлеров Apple.

Цена iPhone 11 в официальной рознице снизилась на 3,5-5 тысяч рублей в зависимости от объема встроенной памяти. iPhone 11 с 64 ГБ памяти стало возможно приобрести по цене 56 490 рублей (скидка 3 500 рублей). iPhone 11 со 128 ГБ памяти упал в цене до 60 990 рублей (скидка 4 000 рублей). Самая дорогая версия iPhone 11 с 256 ГБ встроенной памяти опустился в цене до 69 490 рублей (скидка 4,5-5 тысяч рублей).

Большинство снизивших стоимость iPhone 11 ритейлеров приурочили скидки к акциям. Так, МТС делает скидку при вводе специального промокода, который указан на странице со смартфоном. Использование промокода доступно для всех покупателей. Быть абонентом МТС для использования специального предложения необязательно.

Источник: Bloha.ru.

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