iPhone 11 выжил после 6 месяцев в озере
Вернулся почти в целости.
Есть много историй об утонувших айфонах. Которые не сломались, проведя долгое время в воде. Вот вам еще один такой случай.
Дайверы, исследовавшие озеро в Британской Колумбии, обнаружили на дне iPhone 11. Они взяли его домой, очистили и смартфон включился.
Гаджет практически не пострадал. Вышел из строя только микрофон, плюс была проблема с динамиком. В остальном – полностью работоспособный iPhone 11.
В “яблочном” устройстве нашлась SIM-карта. Она помогла дайверам связаться с владельцем айфона. Им оказалась Фатема Годси из Ванкувера.
Полгода назад она каталась по озеру на лодке. К несчастью, ее iPhone 11 выпал и ушел на дно. Годси пришлось смириться с потерей.
Звонок от дайверов женщина приняла за розыгрыш друзей. Однако потом приехала и забрала iPhone, назвав его телефоном-зомби.
Источник: phonearena.com
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