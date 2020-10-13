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iPhone 11, XR и 11 Pro — три самых популярных айфона у россиян в 2020 году

13 Окт, 2020

iPhone 11, XR и 11 Pro — три самых популярных айфона у россиян в 2020 году

iPhone 11 вне конкуренции.

Самым популярным айфоном у россиян в 2020 году оказался iPhone 11. Об этом сообщают, как эксперты, проанализировавшие запросы в «Яндекс.Маркет», так и представители розничных сетей.

Цифра дня: как сильно просел в цене iPhone 11

На базовый iPhone 11 пришлось 40% продаж новых айфонов в стране (цифры, к слову, близки к общемировым). Самой востребованной версией называют самую же простую — с 64 ГБ флэш-памяти.

Также наших соотечественников по-прежнему интересует iPhone XR 2018 года выпуска. Он на второй позиции. Замыкает тройку лидеров премиальный iPhone 11 Pro.

Но айфоны — вовсе не самые популярные смартфоны в РФ. На них приходится лишь 18% переходов в «Яндекс.Маркете». Это третье место. На втором — продукция Samsung (22%). А лидером являются девайсы от китайского техногиганта Xiaomi — результат равен 28%.

Напомним, что сегодня вечером состоится презентация новых айфонов — iPhone 12 MiniiPhone 12iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По мнению ведущих аналитиков, самой популярной моделью вновь станет базовая.

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