iPhone 11 заметно упал в цене к июлю

Динамика радует.

Российские ритейлеры постепенно снижают цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В течение июня сильнее всего подешевел 6,1-дюймовый iPhone 11, который просел в цене у реселлеров техники Apple на несколько тысяч рублей.

Согласно статистике сервиса «Яндекс.Маркет», цена iPhone 11 с 64 ГБ памяти опустилась до 53 тысяч рублей к 1 июля 2020 года. Для сравнения, в начале июня смартфон продавался за 55-56 тысяч рублей.

Цена iPhone 11 снизилась только у неавторизованных ритейлеров Apple. Стоимость смартфона в официальной рознице по-прежнему остается на уровне установленной Apple еще осенью 2019 года. Когда российские ритейлеры планируют уменьшать стоимость iPhone 11 неизвестно.

Отметим, что в предыдущие годы новые модели iPhone обычно впервые заметно дешевели в феврале-марте. Однако в 2020 году этого не случилось из-за резкого скачка курса доллара в середине марта.

Источник: Bloha.ru.

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