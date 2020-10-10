iPhone 12: 10 главных изменений в новом Айфоне

Подробный обзор самого важного.



13 октября состоится онлайн-презентация Apple, на которой будет представлен новый iPhone 12. Про 12-ую линейку Айфонов мы знаем всё, ну или почти всё. Я подобрал 10 самых интересных или ожидаемых фишек новинки.

Это поддержка сетей пятого поколения. Обновление очень важное для мира технологий, хотя все конкуренты 5G уже используют в своих флагманах. Мы в России этому радуемся пока очень сдержано. У нас с внедрением этого стандарта не всё идёт гладко. Новые размеры экранов. Мы ведь ожидаем целых 3 разных размера смартфонов. Их диагонали будут такими: 5,4″, 6,1″ и 6,7″. Ряд моделей теперь будет состоять из четырёх представителей: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Цены будут очень разными. За Мини-версию много не попросишь. А базовая версия должна быть, как говорится, «в рынок». Вот за Pro-шку можно и завысит цену. Стоимость всех версий будет варьироваться от 64990 до 129000 р. В этом поколении Айфонов у нас будет выбор процессора. Экономите – пользуйтесь усечённым чипсетом B14, он не поддерживает сети 5G. А если копили целый год на набор новых технологий, то получайте топ – A14 Bionic. С 5G и некоторыми дополнительными фишками. Про новые цвета тоже уже известно всё. Ждём синий и оранжевый. Я бы взял второй вариант. Такие расцветки выбрал Google для своих Pixel. И они смотрятся очень хорошо. Так что в вагоне метро цвет апельсина в руках будет смотреться очень нарядно. А вот синие смартфоны сейчас есть у всех производителей. Будет тоже интересно, но не эксклюзивно. Экран будет поддерживать обновление картинки в 120 Гц. Конечно, только в Pro Max. Но и не всё время работы телефона, а только при проигрывании нужного контента. То есть при воспроизведении видео или в играх. При обычном использовании ожидается 60 Гц. При постоянных 120 батарея села бы через 4-5 часов, так что это сделано для вашего удобства. LiDAR будет в Pro-версиях. Он уже есть у нового iPad. Этот датчик глубины позволит делать фотографии на новом уровне. Будет полезен при съёмках портретов, макро и других снимков на небольшом расстоянии. Не будет зарядки в комплекте. Но не у всех моделей. У самых дорогих в комплекте будет быстрый адаптер. А в бюджетных представителей линейки в комплекте не будет даже стандартного в 1А. Так что экономные остаются без 5G и без зарядки в комплекте… Дизайн-код унаследован у последнего iPad Air и iPhone 5… Выглядит красиво, но это не инновация в дизайне. Хотя лично мне нравится.

А чего вы ждёте больше всего в новом iPhone? Я каждый год жду нормальный аккумулятор, который не подведёт зимой… Но и 2020-ый год таких подарков, видимо, не сделает.

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