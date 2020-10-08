iPhone 12 будет в новых цветах

Не менее одного нового цвета будет у культового смартфона в 2020-ом.

Остаётся всего несколько дней до онлайн-презентации iPhone 12. Начиная с iPhone 6, Apple ежегодно устанавливает тренд на новые цвета корпуса. Из многочисленных утечек можно понять, что в этом году нас тоже ждёт не менее одного нового цвета у iPhone.

Основной трендовый цвет мы можем увидеть даже на этом приглашении на презентацию.

Есть мнение, что цвета корпуса iPhone во многом будут повторять цветовые решения iPad Air 2020. В линейке легендарных планшетов в этом году ожидается новый цвет – оранжевый. Помимо цвета апельсина у iPhone ожидается ещё и синий цвет. Также стало известно, что цветовая гамма базовых iPhone будет разнообразнее, чем у Pro-версий. А цвета корпуса Mini-версий тоже должны радовать глаз.

Такое решение нам знакомо по iPhone 5C. Как вы помните, у этой модели были яркие цвета, хотя в основной линейке была только классическая чёрно-белая расцветка и золотой оттенок. Что-то подобное Apple придумала и в этом году. Они разделили цвета в 12-ой линейке смартфонов.

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