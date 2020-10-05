iPhone 12 даст жару — графический процессор чипсета A14 феноменально быстрый
Он куда быстрее, чем GPU прошлогоднего A13.
Эксперты авторитетного тестового приложения Geekbench выяснили, насколько производительным окажется графический процессор, который входит в состав новейшего чипсета от Apple A14 Bionic. Он примерно на 70% быстрее, чем GPU у A13 (лежит в основе смартфонов серии iPhone 11).
А еще он показывает результаты куда лучше, чем GPU чипа A12Z, на котором базируется премиальный iPad Pro 2020 года выпуска.
Результаты следующие:
- Графический процессор в составе Apple A14 Bionic (тестировался внутри планшета iPad Air четвертого поколения) набрал 12 571 балл;
- Apple A12Z Bionic, особая версия SoC A12 для iPad Pro 2020 года выпуска показала результат 11 665 баллов;
- Прошлогодняя SoC Apple A13 Bionic, на которой работают все iPhone 11, набирает 7308 баллов;
- Наконец, Apple A12 Bionic (проверялась внутри iPad Air третьего поколения) выдает лишь 5242 балла.
Разница между графической системой A14 и A13, не говоря уже о A12, судя по результатам теста, огромная.
Таким образом, от линейки смартфонов iPhone 12 мы вправе ожидать по-настоящему феноменальной производительности, особенно в требовательных играх. Напомним, что ранее в Geekbench также протестировали CPU чипа A14.
Официальная презентация нового модельного ряда айфонов — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max — ожидается 13 октября.
Источник: Wccftech
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.