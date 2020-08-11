iPhone 12 готовится поступить в массовое производство
Задержек не будет.
Компания Foxconn начала подготовку к запуску сборки смартфонов из линейки iPhone 12. Foxconn стала нанимать больше сотрудников и запустила специальную программу найма, по которой за нахождение квалифицированного специалиста текущие сотрудники могут получить бонус в размере до $1300.
Foxconn каждый год нанимает сезонных сотрудников, которые занимаются массовой сборкой iPhone нового поколения. В этом году компании требуется больше специалистов, так как Apple впервые намерена выпустить четыре новых модели iPhone осенью.
Массовое производство смартфонов из линейки iPhone 12 должно начаться в августе. Напомним, что Apple намерена выпустить: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Все новые смартфоны будут иметь OLED-дисплеи и обновленный дизайн.
Старт продаж всех новых iPhone будет отложен на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире. Об этом ранее сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри. Тем не менее, производство iPhone нового поколения будет запущено в традиционные сроки.
Ранее стало известно, какие новые продукты Apple представит на осенней презентации.
Источник: MR.
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