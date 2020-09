iPhone 12 и 12 Mini отправят в магазины уже 5 октября — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max задержатся

Осталось подождать совсем чуть-чуть.

По словам авторитетного сетевого аналитика Джона Проссера (Jon Prosser), компания Apple начнет отправлять первые iPhone 12 в магазины уже 5 октября 2020 года. Но речь идет исключительно о компактном iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем и «просто» iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном.

А вот премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max задержатся. Но конкретную дату господин Проссер не называет.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020