iPhone 12 и 12 Pro будут первыми — iPhone 12 Max и 12 Pro Max опоздают

Не все айфоны появятся одновременно.

Известный инсайдер под ником iAppleTimes, который часто оказывается прав, когда речь заходит о продукции Apple, заявляет, что купертиновцы не смогут выпустить все четыре модели iPhone 12 одновременно.

Запуск смартфонов нового поколения пройдет в два этапа. Сначала на полках магазинах появятся 5,4-дюймовый iPhone 12 (который, возможно, назовут iPhone 12 Mini) и 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro.

А после уже можно будет приобрести «опоздавшие» iPhone 12 Max c 6,1-дюймовой панелью (по слухам, он может получить наименование просто iPhone 12) и флагманский 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) September 21, 2020