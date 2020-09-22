iPhone 12 и 12 Pro будут первыми — iPhone 12 Max и 12 Pro Max опоздают
Не все айфоны появятся одновременно.
Известный инсайдер под ником iAppleTimes, который часто оказывается прав, когда речь заходит о продукции Apple, заявляет, что купертиновцы не смогут выпустить все четыре модели iPhone 12 одновременно.
Запуск смартфонов нового поколения пройдет в два этапа. Сначала на полках магазинах появятся 5,4-дюймовый iPhone 12 (который, возможно, назовут iPhone 12 Mini) и 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro.
А после уже можно будет приобрести «опоздавшие» iPhone 12 Max c 6,1-дюймовой панелью (по слухам, он может получить наименование просто iPhone 12) и флагманский 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
iPhone 12 and 12 pro will come first.
iPhone 12 Max and 12 pro max will come later.
— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) September 21, 2020
Причины сетевой аналитик не раскрывает. Но мы можем предположить, что связано это со сложностями с производственным процессом из-за пандемии коронавируса.
Дата презентации новых айфонов по-прежнему неизвестна.
Источник: Twitter
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