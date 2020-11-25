iPhone 12 и Apple Watch Series 6 пользуются большей популярностью, чем ожидалось – спрос на новые устройства очень высок

Вопреки пандемии этот год стал удачным для Apple.

Известный аналитик Securities Минг-Чи Куо сообщил о том, что новинки от Apple пользуются огромным спросом. Это касается не только базовой линейки смартфонов, но и таких моделей, как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Спрос огромен не только на топовые модели айфонов 12 от Apple, но и на новые iPad Air , Apple Watch Series 6 и SE, а также ноутбуки на базе процессора M1. Аналитик уверен, во многом это связано с надвигающимися праздниками и желанием покупателей сделать хорошие подарки своим близким.

Несмотря на это, для самих Apple спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 12 Mini не так высок, как прогнозировали в компании. А вот iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max продаются лучше. Такая же тенденция должна сохраниться в первой половине 2021 года.

Куо уверен, что не в последнюю очередь на такой интерес повлиял переход на новые чипы. В 2021 году этот спрос будет еще выше, поскольку в Apple представят новые технологии, например, мини-LED и подключение к 5G для своих будущих iPad.

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