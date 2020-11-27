iPhone 12 и iPhone 12 mini с огромными скидками — успей в Черную Пятницу!
Спешите!
Сейчас, когда идут распродажи Черной Пятницы, самое время приобрести новенький Айфон. Планировали взять iPhone 12 или iPhone 12 mini? Что же, это самый удачный момент.
Они действительно сильно подешевели. Судите сами:
- iPhone 12 mini с 64 ГБ флэш-памяти — 65 490 рублей;
- iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти — 70 990 рублей.
Правда же круто? Таких цен в обычные дни вы не найдете! И это точно.
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