iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке — теперь фиолетовые

Новый цвет.

Этого мы не ждали. Купертиновцы удивили. Сегодня в рамках весенней презентации Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом цвете. На этот раз фиолетовом.

Смотрятся классно. Вот так:

Сроки появления в продаже пока не названы. Но вряд ли ждать придется долго. Цены тоже не изменятся. Как и характеристики. Как вам цвет?

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