Новости

iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке — теперь фиолетовые

20 Апр, 2021

iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке — теперь фиолетовые

Новый цвет.

Этого мы не ждали. Купертиновцы удивили. Сегодня в рамках весенней презентации Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом цвете. На этот раз фиолетовом.

Смотрятся классно. Вот так:

Сроки появления в продаже пока не названы. Но вряд ли ждать придется долго. Цены тоже не изменятся. Как и характеристики. Как вам цвет?

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий