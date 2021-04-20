iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке — теперь фиолетовые
Новый цвет.
Этого мы не ждали. Купертиновцы удивили. Сегодня в рамках весенней презентации Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом цвете. На этот раз фиолетовом.
Смотрятся классно. Вот так:
Сроки появления в продаже пока не названы. Но вряд ли ждать придется долго. Цены тоже не изменятся. Как и характеристики. Как вам цвет?
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