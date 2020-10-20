iPhone 12 и iPhone 12 Pro на реальных фото — стильные и разноцветные

Вот они!

Вчера инсайдер под ником Ice Universe показал нам процесс распаковки iPhone 12 Pro на видео. А сегодня он же продемонстрировал «живые» фото 6,1-дюймовых iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Простой iPhone 12 мы видим во всем богатстве цветовых решений. Гаджет выглядит дорого и стильно в любой из расцветок — красной (наш личный фаворит), черной, синей, светло-зеленой и белой.

А вот iPhone 12 Pro почему-то показан только в двух цветах — синем и графитовом.

Предзаказать оба гаджета можно будет уже завтра, 21 октября.

Стоимость iPhone 12 в России начинается с 79 990 рублей. А за iPhone 12 Pro придется выложить не менее 99 990 рублей.

Ранее мы рассказывали, чем iPhone 12 отличается от iPhone 12 Pro. Разница, к слову, не такая большая, как между iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Источник: Twitter

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