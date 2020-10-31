iPhone 12 и iPhone 12 Pro не подходят для геймеров — они слишком быстро разряжаются

Не для игр.

Емкость аккумуляторов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, как известно, меньше, чем в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Внутри новых айфонов стоят батареи всего на 2815 мА*ч.

И, хотя сама Apple утверждает, что автономность Айфонов 12 находится на уровне прошлогодних устройств, тесты говорят об обратном.

Особенно быстро смартфоны разряжаются, если вы используете их для игры.

В современных требовательных проектах (таких, как Call of Duty: Mobile или Minecraft), утверждают эксперты PhoneArena, iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжаются за 3 часа и 1 минуту. Для сравнения, iPhone 11 продержался 7 часов и 37 минут, а iPhone 11 Pro — 6 часов и 38 минут. В играх себя показал лучше даже iPhone SE (2020) — у него результат 4 часа и 59 минут.

Что касается флагманов на Android, то они далеко впереди новых айфонов — лидер рейтинга Xiaomi Mi 10 Pro, например, проработал 10 часов.

Любопытно, что при просмотре страниц в браузере результаты новых айфонов куда лучше. Судите сами:

И при воспроизведении видео тоже они показывают себя отлично:

Источник: PhoneArena

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