iPhone 12 и iPhone 12 Pro почти одинаковые — заглянем внутрь

Близнецы-братья.

Китайцы разобрали iPhone 12 и iPhone 12 Pro и пришли к выводу, что гаджеты практически одинаковые. Отличия внутри минимальные.

Главная печатная плата в форме буквы L идентичная. Разница лишь в наличии у iPhone 12 Pro разъемов для подключения лазерного дальномера LiDAR и телевика. И всё! В обычном Айфон 12 на месте этих разъемов находятся пластиковые заглушки.

Батарея и там и там одинаковая — «крошечная», на 2815 мА*ч. При этом, как отмечают эксперты, места внутри iPhone 12 достаточно — в него вполне можно было установить и более емкий аккумулятор. Но нет. К слову, с автономностью у новинок дела обстоят так себе. Читаем об этом здесь.

Судя по тому, что увидели китайцы, компоненты iPhone 12 и iPhone 12 Pro взаимозаменяемые. Запчасти от одного смартфона вполне можно использовать для ремонта другого. И наоборот.

С роликом разбора устройств можно ознакомиться по этой ссылке (на YouTube на данный момент видео отсутствует).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео разбора нового айфона от специалистов iFixit. Видео длинное, почти на 1,5 часа.

Источник: GSMArena

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