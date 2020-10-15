iPhone 12 и iPhone 12 Pro протестировали в AnTuTu и Geekbench — результаты не впечатляют

Мы ожидали большего.

В сети появились результаты тестов новых айфонов в популярных бенчмарках Geekbench и AnTuTu. К сожалению, королями производительности смартфоны серии iPhone 12 не стали.

В AnTuTu базовый iPhone 12 набрал почти 565 000 баллов, а iPhone 12 Pro — чуть больше 572 000 очков. Те же Android-фоны с Snapdragon 865 внутри легко добираются до отметки в 640 тысяч и более.

Слабое место новых iPhone — графическая система. Именно в тесте GPU отставание от флагманских девайсов на Android самое большое.

А что если сравнить iPhone 12 и 12 Pro с iPhone 11 Pro Max? Флагман 2019 года набрал в AnTuTu 536 883 балла. Превосходство новых айфонов очевидно, но оно крайне незначительное — от A14 Bionic мы ждали явно не 6-7%…

А что в Geekbench? Еще хуже! iPhone 12 Pro набрал здесь 1590 баллов в одноядерном тесте и 3210 баллов — в многоядерном. Результаты iPhone 11 Pro такие — 1327 и 3289 баллов соответственно.

Напомним, что iPad Air 4 с той же A14 Bionic, что и у новых айфонов, набрал в одноядерном тесте 1583 балла, а в многоядерном — 4198 баллов.

Ранее стал известен объем оперативной памяти новых iPhone:

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