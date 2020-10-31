iPhone 12 и iPhone 12 Pro сравнили на фото и видео — почти близнецы

Они очень похожи.

Портал MacRumors сравнил iPhone 12 и iPhone 12 Pro на фото и видео и попытался выяснить, стоит ли переплачивать за премиальный аппарат.

Вывод — устройства почти одинаковые.

У них один и тот же 6,1-дюймовый OLED-дисплей, идентичные размеры. Но у iPhone 12 Pro корпус выглядит и ощущается более дорогим за счет использования хирургической стали, а не алюминия, как у простого iPhone 12. Но есть и минусы — на Айфон 12 Про отпечатки пальцев видны куда сильнее.

Еще одно отличие, о котором мы уже писали — наличие у премиального смартфона третьего объектива основой камеры (это 12-мегапиксельный телевик) и лазерного дальномера LiDAR. Третья камера полезна, особенно, если вы привыкли пользоваться зумом (он тут 2-кратный на приближение). LiDAR же позволяет делать более качественные фото в условиях недостаточного освещения.

Технических отличий немного. И там и там внутри чипсет A14. Но у Айфон 12 Про 6 ГБ оперативной памяти, а у Айфон 12 — всего 4 ГБ.

Емкость накопителей также отличается. У iPhone 12 — 64, 128 или 256 ГБ, а у iPhone 12 Pro — 128, 256 или 512 ГБ.

Защитное покрытие Ceramic Shield, 5G-модемы (бесполезные у нас), батареи на 2815 мА*ч — все это есть у обоих смартфонов.



В MacRumors приходят к выводу, что большинству хватит обычного iPhone 12 и дополнительные 20 тысяч рублей платить за LiDAR, телевик, 6 ГБ не имеет смысла.

Также рекомендуем ознакомиться с нашим сравнением iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Источник: MacRumors

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