iPhone 12 и iPhone 12 Pro – всё, что уже известно о самых ожидаемых Айфонах 2020

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Этой осенью компания Apple нарушила свою традицию и отложила презентацию новой модели iPhone 12 из-за напряженной эпидемиологической ситуации. По слухам, купертиновцы готовят четыре варианта гаджета, которые представят уже в октябре этого года. Вот, что известно о предстоящей новинке на данный момент.

Дизайн

Если модель iPhone 4 – ваша любимая, то эта новость не может не порадовать фанатов “старого” яблока. По сообщениям аналитиков, новая модель гаджета ознаменует возвращение к плоскому дизайну и во многом будет напоминать своего давнего предшественника. Более того, специалисты считают, что у нового iPhone будут изогнутые края как у iPhone 11. Самая толстая модель будет иметь толщину 7,4 мм, что примерно на 10% тоньше чем модель iPhone 11 Pro Max.

Слухи о возвращении Apple к старому дизайну нельзя назвать беспочвенными, так как новый дизайн iPad Pro продемонстрировал благосклонность публики к корпусу с плоским экраном. Однако в некоторых источниках говорится, что такой дизайн будет только у более дорогих моделей Айфонов.

Дисплей

Впервые в этом году вся флагманская линейка iPhone будет оснащена дисплеями OLED. Что касается их размеров, то известно о четырех вариантах.

Одна модель iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

Две модели iPhone 12 с 6,1-дюймовыми дисплеями

Одна модель iPhone 12 с 6,7-дюймовым дисплеем

По слухам, помимо OLED, в iPhone в этом году будут дисплеи ProMotion с высокой частотой обновления 120 Гц. На сегодняшний день iPhone оснащается дисплеями с частотой 60 Гц, но в 2017 году Apple представила в линейке iPad частоту обновления 120 Гц. Удвоение частоты значительно улучшает чувствительность сенсора.

Камера

Помимо размера экрана, самым большим отличием моделей iPhone 12 будет улучшенная система камер. По сути, Apple планирует два iPhone 12 с двумя объективами и два iPhone 12 с тремя объективами.

5,4-дюймовый iPhone 12 будет оснащен двумя камерами на задней панели. Скорее всего, он будет состоять из сверхширокоугольных и широкоугольных объективов. Такая же установка ожидается на младшем 6,1-дюймовом iPhone 12.

С двумя топовыми моделями iPhone 12 все становится немного интереснее. Здесь мы ожидаем систему с тремя объективами, которая, вероятно, похожа на iPhone 11 Pro: широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото. Но ожидается, что эти две модели iPhone будут оснащены новым 3D-датчиком времени пролета, который рассчитывает глубину и расстояния. Датчик времени полета (ToF) похож на систему инфракрасной камеры TrueDepth, используемую на передней панели iPhone для Face ID. Добавление системы 3D-зондирования ToF к задней камере позволит получать 3D-фотографии с более высокой точностью, открывая новые возможности дополненной реальности. Датчик ToF также будет более мощным и сможет работать на больших расстояниях, чем система TrueDepth, благодаря технологии с лазерным питанием.

Также известно, что компания Apple разрабатывает новое приложение дополненной реальности для iOS 14, которое может быть интегрировано с розничными магазинами.

Более того, сообщается о сканере LiDAR в iPhone 12 Pro. Многие разработчики ПО Apple уже готовы к использованию LiDAR в своих приложениях, учитывая наличие LiDAR в последнем iPad Pro. Просочившееся изображение гаджета также недавно представило взгляд на то, как Apple может изменить конструкцию выступа камеры, чтобы приспособить его к новому сканеру LiDAR.

Что касается программного обеспечения, ожидается, что модели iPhone 12 будут иметь все, что в настоящее время доступно на iPhone 11, включая Deep Fusion и ночной режим. Также возможно, что Apple планирует в этом году больше программных функций обработки изображений, особенно для того, чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии ToF.

Мощность

Ожидается, что в линейке iPhone 12 будет представлена ​​следующая итерация процессоров Apple серии A, предположительно A14.

Согласно недавнему отчету о цепочке поставок, партнер Apple, компания TSMC, планирует начать производство процессора A14 с использованием нового 5-нанометрового процесса во втором квартале. A13 производился с 7-нм процессором, поэтому A14 должен быть более энергоэффективным и быстрым благодаря 5-нм техпроцессу.

По предварительным оценкам, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти, A14 может сделать iPhone 12 таким же мощным, как 15-дюймовый MacBook Pro. Производительность в играх может быть увеличена более чем на 50% благодаря многоядерной производительности.

Помимо нового процессора A14, iPhone 12 также может иметь более быстрый Face ID. Аналитики Barclays заявляют, что линейка iPhone 12 будет включать «обновленную» систему Face ID. Что именно аналитики подразумевают под «обновленным», неясно, но это может означать, что Apple обновит систему камеры TrueDepth, используемую для Face ID.

Связь

Пожалуй, самое главное, что все четыре модели iPhone 12, представленные в этом году, будут иметь возможность подключения 5G. Несмотря на некоторые первоначальные сообщения об обратном, ожидается, что все четыре будут включать поддержку обеих версий 5G: 5G с частотой менее 6 ГГц и технологией 5G mmWave.

В то время как Apple находится в процессе разработки собственных модемов для iPhone, в iPhone 12, скорее всего, будут установлены модемы от Qualcomm.

Однако для России вопрос 5G совсем неактуален. К сожалению.

iOS 14

Ожидается, что iPhone 12 станет первым iPhone, который будет поставляться с iOS 14. Среди новых возможностей iOS 14 – библиотека приложений, когда приложения автоматически упорядочиваются и это действительно удобно. iOS 14 также включает новое приложение Переводчик, которое предлагает полноценный перевод, работающий с текстом и голосом, в том числе и на русский язык.

Другие изменения в iOS 14 включают переработанный интерфейс Siri, а также новый интерфейс для входящих вызовов, который теперь не занимает весь экран. Здесь вы можете прочитать в всех новых функциях iOS 14.

Аксессуары для iPhone 12

Apple, по слухам, также изменит аксессуары, входящие в комплект iPhone 12. По словам надежного аналитика, в этом году Apple не будет включать в коробку проводные наушники EarPods или настенные зарядные устройства в iPhone 12.

Как сообщается, у iPhone 12 будет улучшенный кабель Lightning. Ходят слухи, что новая модель будет поставляться с плетеным кабелем Lightning to USB-C в коробке. Он будет более долговечным, чем классический Lightning.

Названия моделей iPhone 12 и другие слухи

Достаточно надежный источник информации L0vetodream сообщил, что линейка Apple iPhone 12 будет иметь следующие названия:

Стоимость моделей iPhone 12 трудно предсказать. О ценах на iPhone 12 в России также пока ничего неизвестно.

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