iPhone 12 и MagSafe отключают кардиостимуляторы

Apple предупреждает.

iPhone 12 отличный подарок для многих. Кроме людей с медицинскими имплантами. Имеются в виду кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Таким пользователям лучше избегать новых флагманов Apple.

В чем беда? В iPhone 12 больше магнитов, чем в прошлых моделях. Аналогичная история с магнитной зарядкой MagSafe (и ее аксессуарами). Помимо прочего, играют роль мощные радиомодули.

Они оказывают сильное воздействие на датчики в медицинских устройствах. Особенно при тесном контакте. Сообщается, что Apple дополнила раздел поддержки на официальном сайте.

В одной из статей появилось предупреждение. Apple рекомендует держать iPhone и MagSafe на расстоянии более 15 сантиметров от импланта. При беспроводной зарядке – в 30 сантиметрах.

Также Apple советует получить консультации у лечащего врача и производителя кардиостимулятора (или дефибриллятора).

Пренебрегать сказанным не стоит. Ранее журнал Heart Rhythm Journal опубликовал отчет о магнитных помехах. Во время теста iPhone 12 перевел имплант пациента в “приостановленное” состояние. Все серьезно.

Источник: macrumors.com

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