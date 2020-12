iPhone 12 и Samsung Galaxy 21 бок о бок — какой красивей?

Оба хороши.

Сегодня известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал рендер, на котором Айфон 12 (простой, базовый, 6,1-дюймовый) сравнивается с обычным Samsung Galaxy S21.

Первый официальный рендер нового Самсунга появился в сети накануне. Его показал другой авторитетный сетевой аналитик Эван Бласс (Evan Blass).

Samsung Galaxy S21 and iPhone 12 real ratio comparison, which one do you think is good? pic.twitter.com/qE7nDAtvOm

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020