iPhone 12 и Samsung Galaxy 21 бок о бок — какой красивей?
Оба хороши.
Сегодня известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал рендер, на котором Айфон 12 (простой, базовый, 6,1-дюймовый) сравнивается с обычным Samsung Galaxy S21.
Первый официальный рендер нового Самсунга появился в сети накануне. Его показал другой авторитетный сетевой аналитик Эван Бласс (Evan Blass).
Samsung Galaxy S21 and iPhone 12 real ratio comparison, which one do you think is good? pic.twitter.com/qE7nDAtvOm
— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020
Какой смартфон выглядит лучше? На вкус и цвет. Все зависит от личных предпочтений. Если вы в восторге от челки, то, конечно, это Айфон. Нравится минимализм и экран почти на 100% передней панели? Тогда Гэлэкси С21.
Очевидно, что у будущего базового флагмана от Samsung рамки вокруг дисплея тоньше. Это факт.
Источник: Twitter
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.