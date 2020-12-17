iPhone 12 и Samsung Galaxy 21 бок о бок — какой красивей?

Оба хороши.

Сегодня известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал рендер, на котором Айфон 12 (простой, базовый, 6,1-дюймовый) сравнивается с обычным Samsung Galaxy S21.

Первый официальный рендер нового Самсунга появился в сети накануне. Его показал другой авторитетный сетевой аналитик Эван Бласс (Evan Blass).

Samsung Galaxy S21 and iPhone 12 real ratio comparison, which one do you think is good? pic.twitter.com/qE7nDAtvOm — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020

Какой смартфон выглядит лучше? На вкус и цвет. Все зависит от личных предпочтений. Если вы в восторге от челки, то, конечно, это Айфон. Нравится минимализм и экран почти на 100% передней панели? Тогда Гэлэкси С21.

Очевидно, что у будущего базового флагмана от Samsung рамки вокруг дисплея тоньше. Это факт.

Источник: Twitter

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