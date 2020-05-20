iPhone 12 изменится внутри

Не только снаружи.

В смартфонах из линейки iPhone 12 будет переработана внутренняя конструкция. На это указал опубликованный снимок обновленной материнской платы, предназначенной для одной из модели iPhone 12, которые готовятся к запуску во второй половине года.

Материнская плата iPhone 12 имеет более вытянутую форму по сравнению с аналогами из iPhone 11 и iPhone 11 Pro. С чем конкретно связано изменение формы неизвестно. Согласно надписи на материнской плате, она была изготовлена в первую неделю октября 2019 года. Это сходится с традиционными сроками производства материнских плат для новых моделей iPhone.

Также снимок указал, что поставщиком модулей флеш-памяти для iPhone 12 останется компания Samsung. По раскрытой ранее информации, новые iPhone получат удвоенный объем памяти в базовой комплектации. Известно, что менее дорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max выйдут со 128 и 256 ГБ встроенной памяти, а флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — со 128, 256 и 512 ГБ памяти.

Ранее пользователи назвали компактный и менее дорогой 5,4-дюймовый iPhone 12 самым желанным смартфоном из новой линейки Apple. Новый iPhone 12 должен стать на $50 дешевле по сравнению с iPhone 11.

Источник: Twitter.

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