iPhone 12 лишится комплектных наушников

Это случится впервые.

Apple не будет комплектовать смартфоны из линейки iPhone 12 проводными наушниками EarPods. По словам аналитика Дэна Айвса из Wedbush, компания откажется от комплектной гарнитуры для уменьшения себестоимости новых смартфонов и повышения спроса на беспроводные наушники AirPods.

Спрос на AirPods в 2020 году значительно увеличится, уверен Айвс. За год Apple отгрузит 85 миллионов беспроводных наушников, что окажется на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. На повышение спроса в том числе повлияет решение Apple исключить проводные наушники EarPods из комплекта iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Первым о планах Apple по выпуску новых iPhone без традиционных проводных наушников EarPods в комплекте заявил аналитик Мин-Чи Куо. Теперь его информация получила дополнительное подтверждение.

Согласно последним утечкам, смартфоны из линейки iPhone 12 станут дешевле или сохранят цены по сравнению с предшествующими моделями, несмотря на редизайн и множество нововведений. Стоимость компактного 5,4-дюймового iPhone 12 составит $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. 6,1-дюймовый iPhone 12 Max выйдет по цене $749, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro будет оценен в $999, а самый большой 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max в $1099.

Источник: 9to5Mac.

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