iPhone 12 Max: обзор, характеристики, дата выхода, цена в России

Самый необычный айфон?

Этой осенью Apple удивит и выпустит сразу два 6,1-дюймовых iPhone: флагманский iPhone 12 Pro и модель «попроще» iPhone 12 Max. Новому iPhone 12 Max приписывают полноценный редизайн, обновленный экран с уменьшенными рамками и множество других особенностей. Собрали всю достоверную информацию об iPhone 12 Max от проверенных источников в рамках одной статьи.

Дизайн

В 2020 году Apple крупно обновит внешний вид iPhone. Запланированный большой редизайн затронет все новые смартфоны, включая менее дорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max.

iPhone 12 Max получит корпус с обновленной формой. Главное отличие от предшествующих айфонов будет заключаться в прямоугольных гранях. Apple выполнит их в том же стиле, что в iPad Pro 2018 и iPad Pro 2020. По словам аналитика Мин-Чи Куо, это в значительной мере освежит дизайн iPhone и сделает новые смартфоны похожими на традиционные iPhone 4 и iPhone 5.

Куо рассказал о грядущем редизайне iPhone 12 Max еще в конце прошлого года. В течение нескольких месяцев его слова подтвердили различные инсайдеры. Кроме этого, информацию о редизайне окончательно подтвердили «слитые» с производства CAD-чертежи iPhone 12 Max. Их опубликовал инсайдер Макс Вайнбах, отметивший, что дизайн всех новых моделей iPhone должен оказаться в едином стиле.

Большие изменения произойдут на лицевой поверхности iPhone 12 Max. Apple уменьшит рамки по периметру экрана на 40%, сделав их по-настоящему узкими во всех моделях. При этом, верхняя рамка экрана iPhone 12 Max, так называемая «челка», останется. Она будет уменьшена примерно вдвое, но полностью из смартфона не пропадет.

По слухам, Apple сможет избавиться от «челки» только в iPhone образца 2021 года. И то, первоначально отказ от верхней рамки пророчат только одному из будущих смартфонов Apple, разумеется, самому дорогому.

Так что, если вы ждали пропажи надоевшей многим «моноброви» в iPhone 12, увы, этого, вероятнее всего, не произойдет. «Вероятнее всего» потому, что все-таки остается небольшой шанс на то, что все ведущие инсайдеры вдруг оказались одновременно неправы.

Дисплей

iPhone 12 Max получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с уменьшенными рамками по периметру. Благодаря утечке в апреле 2020 года стало известно, что рамки по периметру экрана iPhone 12 Max сократятся на 40% — с 2,5 мм до 1,5 мм. Уменьшение рамок сделает экран смартфона визуально больше по сравнению с 6,1-дюймовыми iPhone XR и iPhone 11.

Другие характеристики дисплея iPhone 12 Max пока не стали известны. Инсайдеры подчеркнули, что смартфон не будет поддерживать технологию ProMotion, которая обеспечивает повышенную частоту обновления экрана до 120 Гц. Если эта технология появится в iPhone нового поколения, то только в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Не исключено, что дисплей iPhone 12 Max, как более дешевой по сравнению с флагманами модели, будет идентичен экранам iPhone предыдущего поколения. Таким образом, iPhone 12 Max может получить OLED-дисплей Super Retina XDR, как у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Процессор и память

За производительность iPhone 12 Max будет отвечать система на процессоре A14 Bionic. Поставки чипа обеспечит компания TSMC, давний производственные партнер Apple. Утечка из компании подтвердила, что процессор будет выполнен по новому 5-нанометровому техпроцессу, который прежде не использовался для создания мобильных чипов.

Конкретные характеристики процессора A14 Bionic пока неизвестны. Применение нового техпроцесса указывает на то, что чип получит увеличенное число транзисторов, расположенных на меньшей площади. Это приведет к повышению производительности и энергоэффективности чипа. Для сравнения, чип A13 Bionic, который используется в актуальных моделях iPhone, выполнен с применением техпроцесса 7nm+.

Объем оперативной памяти iPhone 12 Max составит 4 ГБ — показатель не изменится по сравнению с предшествующими моделями iPhone. А вот встроенной памяти в смартфоне станет больше. iPhone 12 Max будет выпускаться в двух конфигурациях: со 128 и 256 ГБ памяти. Таким образом, объем памяти в стартовой версии iPhone 12 Max увеличится вдвое по сравнению с предыдущими смартфонами Apple, имевшими 64 ГБ в базовой конфигурации.

Камеры

Про все новые iPhone известно очень много информации, причем поступившей от проверенных годами инсайдеров. Однако некоторые характеристики будущих айфонов — настоящая загадка.

В частности, неизвестны характеристики камер iPhone 12 Max. Источники выяснили, что смартфон получит систему из двух тыльных камер. Они будут расположены на квадратной платформе с закругленными углами по аналогии с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Третьей камеры у смартфона не будет. Она доберется только до флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Разрешение основной широкоугольной камеры iPhone 12 Max может составить 64 Мп. Сразу стоит отметить, что об этом на текущий момент сообщил только один инсайдер — Макс Вайнбах, ранее неоднократно раскрывавший достоверную информацию о будущих устройствах Apple. Тем не менее, он отметил, что речь идет об использовании 64-мегапиксельной камере в прототипе iPhone 12 Max. Дойдет ли камера с увеличенным разрешением до потребительской версии смартфона неизвестно.

Если это случится, то разрешение основной камеры iPhone 12 Max увеличится более чем в пять раз по сравнению с камерами любых предыдущих смартфонов Apple. Напомним, что даже iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены 12-мегапиксельной широкоугольной камерой.

Также следует отметить, что в iPhone 12 Max не будет 3D-сканера LiDAR, который отвечает за точное измерение расстояния до объектов. Сканер появится только в самых дорогих моделях: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Это означает, что iPhone 12 Max будет лишен части новых возможностей при работе в дополненной реальности. Какие конкретно возможности готовит Apple пока неизвестно. Однако инсайдеры выяснили, что в iOS 14 появится по меньшей мере одно новое приложение для работы с дополненной реальностью.

Связь

Вся линейка смартфонов Apple образца 2020 года будет поддерживать 5G. iPhone 12 Max получит 5G-модем от компании Qualcomm, с которой Apple пошла на перемирие после длительного и скандального судебного процесса. В Apple захотели перемирия именно для того, чтобы не отставать от рынка и обеспечить свои новые смартфоны поддержкой 5G.

В iPhone 12 Max будет установлен не самый продвинутый 5G-модем, о чем первым рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. iPhone 12 Max будет способен работать в мобильных сетях пятого поколения в диапазоне до 6 ГГц. Сети в диапазоне mmWave, обеспечивающие наибольшую потенциальную скорость подключения, смартфон поддерживать не будет.

Средняя скорость подключения в уже работающих в некоторых странах 5G-сетях в диапазоне до 6 ГГц составляет 250 Мбит/с. Это далеко от максимально возможной скорости сетей пятого поколения, но до трех быстрее по сравнению со средней скоростью подключения в сетях LTE. Отметим, что речь идет именно о средних скоростях.

Впрочем, для будущих российских пользователей iPhone 12 Max поддержка 5G — одно из самых менее интересных нововведений. К середине 2020 года в России не запущено ни одной 5G-сети. Более того, ведущие российские операторы пока не получили доступ к диапазону, необходимому для развития сетей пятого поколения. Этот диапазон используется военными силами страны.

Цена iPhone 12 Max

Сразу несколько независимых источников выяснили, что Apple не будет поднимать цены новых iPhone в 2020 году. Компания не сделает это даже при условии редизайна и появления в смартфонах множества нововведений, включая поддержку 5G.

Согласно информации инсайдера Джона Проссера, цена iPhone 12 Max составит $749, что на $50 дороже по сравнению с iPhone 11. При этом, как мы писали ранее, стоимость входной модели линейки, 5,4-дюймового iPhone 12, будет равна $649 — на $50 меньше, чем iPhone 11.

Таким образом, технически iPhone 12 Max станет дороже по сравнению с iPhone 11. Однако сравнивать смартфоны некорректно, так как новый iPhone 12 Max не будет являться входной моделью в линейке смартфонов Apple 2020 года. iPhone 12 Max будет новой четвертой моделью, которую Apple прежде не выпускала.

Цена iPhone 12 Max в России составит около 65 тысяч рублей с учетом налогов.

Дата выхода iPhone 12 Max

Презентация iPhone 12 Max состоится осенью 2020 года. Традиционно Apple представляет новые модели iPhone в первой половине сентября, но в 2020 году дата презентации может измениться на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

По данным инсайдеров, Apple может отложить презентацию новых моделей iPhone на октябрь. Компания рассчитывает сделать это для того, чтобы выпустить достаточное количество iPhone, способных удовлетворить спрос потребителей. Кроме этого, сообщается о трудностях в разработке новых iPhone, связанных с тем, что специалисты Apple оказались вынуждены работать удаленно.

Ожидать старта продаж iPhone 12 Max следует осенью. Если Apple отложит презентацию смартфона, то он поступит в продажу в октябре-ноябре. Если презентация пройдет в традиционный для Apple период, в первой половине сентября, то старт продаж iPhone 12 Max состоится в конце сентября.

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