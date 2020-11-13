iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max уже можно купить
Самый маленький и дешевый, а также самый дорогой и большой.
Пятница, 13. Пугающая дата. Но именно сегодня начинаются розничные продажи компактного Айфон 12 мини и флагманского Айфон 12 Про Макс.
Первый — не только самый маленький iPhone в модельном ряду Айфон 12, но и самый доступный. Второй — самый большой айфон в истории, а еще — самый дорогой новый айфон на рынке.
Напомним их стоимость:
Цена iPhone 12 Mini в России
- iPhone 12 Mini с 64 ГБ флэш-памяти — 69 990 рублей ;
- iPhone 12 Mini с 128 ГБ флэш-памяти — 74 990 рублей;
- iPhone 12 Mini с 256 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей.
Цена iPhone 12 Pro Max в России
- iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;
- iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти — 119 990 рублей;
- iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти — 139 990 рублей.
iPhone 12 mini может быть очень ярким — красным, зеленым, синим — а еще скучным — белым или черным.
iPhone 12 Pro Max доступен в более строгих золотистой, серебристой, графитовой и синей расцветках.
У iPhone 12 Pro Max самый емкий аккумулятор в линейке, но, судя по тестам, автономность выдающейся не назовешь. Но на день его точно хватит.
iPhone 12 mini, напротив, получил самую крошечную батарею среди всех Айфон 12. И со временем работы у него все плохо. Зато им легко пользоваться одной рукой. И он без проблем поместится в любой карман.
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