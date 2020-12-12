iPhone 12 mini никому не нужен — худший результат среди всех айфонов за последние 3 года

Маленький, но не удаленький.

Только вчера мы рассказывали вам, почему вам стоит обратить внимание на компактный Айфон 12. А сегодня подоспели данные от аналитиков. Оказывается, iPhone 12 mini — самый непопулярный айфон за последние три года!

Об этом заявил ведущий эксперт издания PCMag Саша Сеган (Sascha Segan).

Главной причиной плохих продаж Айфон 12 мини он называет его компактный форм-фактор. Желающих выложить большие деньги за смартфон с маленьким экраном сегодня немного. Но есть и другие недочеты — высокий ценник и крошечный аккумулятор (время автономной работы оставляет желать много лучшего).

Самыми же популярным новыми айфонами по-прежнему являются премиальный Айфон 12 Про и топовый Айфон 12 Про Макс.

p.s.: Если Айфон 12 мини провалится, то в будущем флагманских компактов мы можем не увидеть вовсе.

Источник: MyDrivers

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