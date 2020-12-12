iPhone 12 mini никому не нужен — худший результат среди всех айфонов за последние 3 года
Маленький, но не удаленький.
Только вчера мы рассказывали вам, почему вам стоит обратить внимание на компактный Айфон 12. А сегодня подоспели данные от аналитиков. Оказывается, iPhone 12 mini — самый непопулярный айфон за последние три года!
Об этом заявил ведущий эксперт издания PCMag Саша Сеган (Sascha Segan).
Главной причиной плохих продаж Айфон 12 мини он называет его компактный форм-фактор. Желающих выложить большие деньги за смартфон с маленьким экраном сегодня немного. Но есть и другие недочеты — высокий ценник и крошечный аккумулятор (время автономной работы оставляет желать много лучшего).
Самыми же популярным новыми айфонами по-прежнему являются премиальный Айфон 12 Про и топовый Айфон 12 Про Макс.
p.s.: Если Айфон 12 мини провалится, то в будущем флагманских компактов мы можем не увидеть вовсе.
Источник: MyDrivers
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Нет не правильно сформулирован вывод. Главной причиной плохих продаж конечно же цена.Была бы цена на него адекватная тогда это был бы хит.А по такой цене конечно вообще не выгодная покупка.
Абсолютно с вами согласен, цена – это главная беда! А сам по себе телефон, просто огонь!!!