iPhone 12 Mini – обзор, характеристики, дата выхода и цена

Всё, что известно про iPhone 12 mini на данный момент.

Вокруг iPhone 12, который вот-вот должен выйти, и всех его модификаций в последнее время такое количество слухов, что порой можно забыть, что его всё ещё не анонсировали. Тем не менее, уже известно много подробностей об iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Однако не так давно в интернет также просочилась информация о ещё одной модели – iPhone 12 Mini. Что же мы знаем об этом варианте iPhone 12 на данный момент?

Дизайн



Ожидается, что у iPhone 12 Mini будет 5,4-дюймовый дисплей. Возможно, модель будет даже меньше самого маленького на данный момент iPhone SE 2020 (имеющего 4,7-дюймовый экран) за счёт компактного расположения большего экранного пространства внутри меньшего по размерам смартфона.

Корпус смартфона будет иметь прямоугольные грани, как, к примеру, iPad Pro 2020. Скорее всего, это сделает его визуально похожим на модели iPhone 4 и 5.

Технические характеристики

По некоторым данным, у iPhone 12 Mini будет особая версия чипсета под названием Apple B14 Bionic, по сути, являющегося урезанным вариантом Apple A14. Скорее всего, Apple может пойти на такой шаг с целью сделать данную модель настолько дешёвой, насколько это возможно. Однако другие источники утверждают, что все модели iPhone 12 получат новый чипсет Apple A14 Bionic.

iPhone 12 Mini, как и iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, получит поддержку 5G, что пока, к сожалению, не актуально на территории России.

Несмотря на небольшой размер, iPhone 12 Mini, как и другие варианты «яблочных» смартфонов 12 поколения, будет оснащён дисплеями OLED. Не обойдёт iPhone Mini и технология ProMotion с высокой частотой обновления 120 Гц (как у iPad Pro).

Все модели iPhone 12 будут идти с Lightning-кабелем, но без зарядного устройства и наушников в комплекте. По словам аналитиков, таким образом Apple хочет компенсировать повышение себестоимости смартфонов, связанное с внедрением 5G-модемов.

Что касается объёма памяти, девайс будет доступен со следующими вариантами объёма хранилища: 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ (в отличие от менее бюджетных iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые будут иметь минимум 128 ГБ памяти).

Цена

Следует ожидать, что стоимость новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предшествующими моделями.

В связи с использованием новых технологий стоимость производства, а значит, и себестоимость iPhone 12 увеличится. Помимо этого, Apple не подняла цены на iPhone в 2019 году, что можно объяснить тем, что повышение цен было отложено на 2020 год и первый айфон из нового цикла, iPhone 12 Mini, по информации инсайдеров, будет стоить от $700 (в связи с падением валюты в России можно ждать цену 65 000 – 70000 рублей).

Дата выхода

iPhone 12 не был анонсирован на сентябрьской презентации Apple “Время летит” в связи с напряжённой обстановкой в мире. Сама компания сообщила, что о новых моделях iPhone будет объявлено «на несколько недель позже обычного», то есть, предположительно, в октябре. Однако инсайдеры Apple называют ещё более точную дату – 13 октября. Это значит, что уже совсем скоро мы можем получить ответы на все интересующие нас вопросы, включая и дату выхода iPhone 12 Mini.

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