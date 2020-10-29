iPhone 12 mini показали «вживую» — и правда очень компактный

Идеальный маленький смартфон.

Вчера мы рассказали вам, почему iPhone 12 mini является чуть ли не идеальным новым айфоном. У него компактный корпус, большой и качественный OLED-дисплей, стильный корпус и продвинутая начинка. Кроме того, за него просят меньше, чем за любой другой Айфон 12.

Сегодня же в сети появился видеообзор устройства. Однако его очень быстро потерли, сохранить никто не успел (по крайней мере, к текущему моменту ролик нигде не всплыл). Но скриншоты остались.

Их мы вам и показываем. На фото iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном сравнивается с iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем. И правда — новинка очень маленькая.

Напомним, что в продажу маленький новый айфон поступит в середине ноября.

Цены такие:

iPhone 12 Mini с 64 ГБ флэш-памяти — 69 990 рублей ;

iPhone 12 Mini с 128 ГБ флэш-памяти — 74 990 рублей;

iPhone 12 Mini с 256 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей.

Источник: 9to5mac

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)