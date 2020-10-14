iPhone 12 mini проигрывает iPhone 12

Габариты устройства сказались на времени его автономной работы.

На вчерашнем мероприятии Hi, Speed компания Apple представила айфоны нового поколения. В линейке iPhone 12 появилось четыре модели: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro и iPhone 12 Pro Max. Самой бюджетной версией смартфона стал iPhone 12 mini, который обладает наименьшими габаритами по сравнению с другими новинками.

Размеры гаджета так же сказались на времени его автономной работы: iPhone 12 может воспроизводить видео 17 часов, что на два часа больше чем у mini. Это касается и потоковой передачи видео – iPhone 12 mini может делать это на протяжении 10 часов, в то время как iPhone 12 – 11. Apple сокращает время автономной работы по трем категориям: воспроизведение видео, воспроизведение видео при потоковой передаче и воспроизведение звука.

Ниже приведено время автономной работы всех новых моделей iPhone 12:

iPhone 12 Pro Max – до 20 часов воспроизведения видео, 12 часов потоковой передачи, 80 часов звука.

iPhone 12 Pro – до 17 часов воспроизведения видео, 11 часов потоковой передачи, 65 часов звука.

iPhone 12 – до 17 часов воспроизведения видео, 11 часов потоковой передачи, 65 часов звука.

iPhone 12 mini – до 15 часов воспроизведения видео, 10 часов потоковой передачи, 50 часов воспроизведения звука.

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