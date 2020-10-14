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iPhone 12 mini проигрывает iPhone 12

14 Окт, 2020

iPhone 12 mini проигрывает iPhone 12

Габариты устройства сказались на времени его автономной работы.

На вчерашнем мероприятии Hi, Speed компания Apple представила айфоны нового поколения. В линейке iPhone 12 появилось четыре модели: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro и iPhone 12 Pro Max. Самой бюджетной версией смартфона стал iPhone 12 mini, который обладает наименьшими габаритами по сравнению с другими новинками.

Размеры гаджета так же сказались на времени его автономной работы: iPhone 12 может воспроизводить видео 17 часов, что на два часа больше чем у mini. Это касается и потоковой передачи видео – iPhone 12 mini может делать это на протяжении 10 часов, в то время как iPhone 12 – 11. Apple сокращает время автономной работы по трем категориям: воспроизведение видео, воспроизведение видео при потоковой передаче и воспроизведение звука.

 

iPhone 12 mini

Ниже приведено время автономной работы всех новых моделей iPhone 12:

iPhone 12 Pro Max – до 20 часов воспроизведения видео, 12 часов потоковой передачи, 80 часов звука.
iPhone 12 Pro – до 17 часов воспроизведения видео, 11 часов потоковой передачи, 65 часов звука.
iPhone 12 – до 17 часов воспроизведения видео, 11 часов потоковой передачи, 65 часов звука.
iPhone 12 mini – до 15 часов воспроизведения видео, 10 часов потоковой передачи, 50 часов воспроизведения звука.

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