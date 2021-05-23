iPhone 12 mini рекордно подешевел — его можно купить за 58 тысяч рублей
До 31 мая.
Официальный ценник компактного iPhone 12 mini, как мы знаем, равен 67 тысячам рублей. Но сейчас его можно приобрести почти на 10 тысяч дешевле. Магазин «МегаФона» на AliExpress до 31 мая предлагает гаджет с огромной скидкой. Использовав купон, вы получите компактный айфон всего за 58 тысяч российских денег.
Куда перейти? Вот сюда. Промокод на картинке ниже:
Так что, если мечтали о маленьком айфоне с крутым OLED-дисплеем, мощной SoC и стильным корпусом, но пугала цена, сейчас самое время действовать. Да, нужно торопиться. Акция продлится лишь до 31 мая.
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