iPhone 12 Mini уже разобрали. А инженеры Apple заслуживают апплодисментов

Внутри у малыша проведена огромная работа.

С начала продаж прошло всего пару дней, а в интернете сразу появились всевозможные тесты. Вот и наши коллеги из iFixit поделились фактами из своего разбора iPhone 12 Mini. Поехали!

Корпус невероятно мал, поэтому у инженеров работы было больше, чем с любой другой моделью 12-ого поколения. Внутренние расположения и компоновка такие же, как и у старших моделей.

Сверхмалый аккумулятор оказался существенно больше, чем в iPhone SE 2020 (2-ого поколения) – 8,57 Втч против 6,96 Втч. Но, конечно, значительно меньше, чем в обычном Айфон 12 – 10,78 Втч.

Также пришлось уменьшить и другие компоненты. Самый яркий пример – это размер Taptic Engine.

А вот камеры поместили такие большие. Для них места не пожалели. И это отличная новость!

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