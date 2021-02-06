iPhone 12 mini всё — производство прекратят уже во во втором квартале 2021 года

Не пошёл.

Как известно, iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем является самым непопулярным смартфоном в серии Айфон 12. Его покупают крайне неохотно, на него приходится порядка 5% от общих продаж модельного ряда. И сегодня портал MyDrivers, сославшись на собственные источники, написал, что производство компактного айфона свернут уже во втором квартале текущего года.

А это значит, что мини станет Айфоном с самым коротким производственным циклом в истории. В Apple уверены, что тех iPhone 12 mini, что уже изготовлены, с учетом крайне низкого спроса, хватит для удовлетворения потребностей рынка.

Но отказываться от выпуска iPhone 13 mini (или iPhone 12s mini) купертиновцы не собираются. Но в Apple постараются сделать его более привлекательным для покупателей. Как? Например, улучшенным аккумулятором или сниженным ценником.

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