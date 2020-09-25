iPhone 12 mini это не фантастика, а реальность

5,4-дюймовый «компакт».

Инсайдер под ником DuanRui опубликовал изображение c упаковками официальных чехлов для новых айфонов. На них указана диагональ каждой из четырех моделей, а также их наименования.

Судя по фото, самый маленький айфон с 5,4-дюймовым дисплеем будет называться вовсе не iPhone 12, а iPhone 12 Mini. Звание «простого» iPhone 12 достанется 6,1-дюймовой версии, которую ранее мы именовали iPhone 12 Max. А вот в линейке премиальных iPhone 12 никаких сюрпризов — нас ожидают iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовой панелью и флагманский гигант iPhone 12 Pro Max с рекордным для айфона 6,7-дюймовым экраном.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

Дата официальной презентации айфонов нового поколения по-прежнему не называется. Но, по слухам, это случится 13 октября.

Источник: Twitter

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