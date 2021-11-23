iPhone 12 mini за $299 — это реально, но, увы, не в РФ

Компакт почти даром!

Walmart проводит акцию невиданной щедрости. Прямо сейчас, в честь сезона распродаж, компактный Айфон 12 мини продают всего за $299. При том, что изначально устройство стоило годом ранее не менее $699. Да, актуальный айфон с мощным чипсетом, изумительной камерой и OLED-дисплеем можно купить за 22 500 рублей. Не подержанный, новый!

Но, увы, в США, не в России. У нас минимальный ценник составит не менее 50 000 рублей.

К слову, несмотря на очевидные достоинства, популярностью Айфон 12 мини (как и Айфон 13 мини) не пользуется. Удобный смартфон, который не оттягивает карман, и оснащается большим 5,4-дюймовым дисплеем, почему-то не зашел фанатам техники Apple.

Но нам он все равно очень нравится. Жаль, что Айфон 13 мини станет, судя по всему, последней попыткой купертиновцев вернуть компактные смартфоны в массы.

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)