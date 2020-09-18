iPhone 12 могут анонсировать в конце сентября. Но это не точно

Слух возник после осенней презентации Apple.

Совсем недавно, 15 сентября, компания Apple представила миру свои новые устройства: iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также 2 новых сервиса – единую подписку Apple One и новый спортивный сервис Apple Fitness+.

Анонс iPhone 12 ожидали многие, но его не было. Но во время презентации проскочила дата 30 сентября, которую парень начертил на экране iPad.

Возможно, это было не просто так, а намек на дату следующей презентации, где и будет представлен новый Айфон 12. Уж очень все ждут.

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