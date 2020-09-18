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iPhone 12 могут анонсировать в конце сентября. Но это не точно

18 Сен, 2020

iPhone 12 могут анонсировать в конце сентября. Но это не точно

Слух возник после осенней презентации Apple.

Совсем недавно, 15 сентября, компания Apple представила миру свои новые устройства: iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также 2 новых сервиса – единую подписку Apple One и новый спортивный сервис Apple Fitness+. 

айфон 2020

Анонс iPhone 12 ожидали многие, но его не было.  Но во время презентации проскочила дата 30 сентября, которую парень начертил на экране iPad. 

30 сентября Apple

Кадр из презентации Apple (15 сентября 2020). Время 0:44:21.

Возможно, это было не просто так, а намек на дату следующей презентации, где и будет представлен новый Айфон 12. Уж очень все ждут.

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